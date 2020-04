Coronavirus: Gremio diseñará mascarillas y dinero será invertido en canastas básicas en Brasil

La pandemia del coronavirus solo puede ser frenada por mismas personas, si colaboran con las medidas de prevención. En Brasil, el país más afectado en Sudamérica, las actividades como el fútbol pararon, pero Gremio quiere seguir ‘jugando’, ahora a favor de la gente.

El poderoso club brasileño es consciente a la crisis financiera que esta pandemia puede llevar, pero también se pone en el lugar de los más necesitados. Así, la directiva de Gremio de Porto Alegre decidió implantar una nueva idea, que tiene doble función para el público.

A través de un comunicado oficial anunciaron que iniciarán con la fabricación y venta de mascarillas, que llevarán por diseño los colores del equipo. Recordemos que estos instrumentos de sanidad son considerados esenciales para evitar la propagación del COVID-19.

Proteja-se e ajude a #ComunidadeTri, sem sair de casa!

Parte do valor de venda da máscara de proteção do Tricolor será revertida para a compra e doação de cestas básicas às famílias no entorno da Arena!

Compre a sua agora mesmo👉🏽 https://t.co/5Vusstmo0w pic.twitter.com/I8t4b4dbMg