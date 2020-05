Giorgio Chiellini y Mario Balotelli se disculparon tras el impase del fin de semana

El pasado sábado, el experimentado central de Juventus, Girgio Chiellini, sorprendía al mundo del fútbol al emitir duros calificativos contra Mario Balotelli y Felipe Melo durante una entrevista que mostraba un adelanto de su libro autobiográfico.

“Mario Balotelli es una persona negativa que no tiene ningún respeto por el grupo. En la Copa Confederaciones de 2013 no echó ninguna mano y yo le habría dado dos bofetadas, se las merecía”, fueron los dichos por el defensor de 35 años.

Como era de esperarse, Balotelli respondió con todo a través de su cuenta de Instagram: “Yo, al menos, tengo la valentía y la sinceridad de hablar a la cara. Desde 2013 tuviste muchas ocasiones para hacerlo conmigo, portándote como un hombre, y nunca lo hiciste. A saber lo que dirás algún día de los compañeros de hoy, extraño capitán. Si esto es lo que significa ser un campeón, prefiero no serlo. Y a la camiseta de Italia nunca le falté el respeto”.

No obstante, luego de este fuerte cruce, ambos jugadores lograron hacer las pases durante una videollamada en vivo en el programa de la televisión italiana “La Iene Show”. Primero, Chiellini recibió una camiseta con un mensaje del delantero: "Aunque me hayas apuñalado inesperadamente por la espalda, todavía te quiero. Abrazo, genio".

Tras este gesto de paz de Balotelli, el central de Juventus aceptó enlazar con el delantero, además de aceptar que se equivocó con lo dicho anteriormente. "No estaba convencido de ponerlo, pero no decir nada es malo, me parece falso e hipócrita. Me hago cargo. Al cometer un error aprendí mucho y lo sigo haciendo", señaló el defensor.

Para finalizar, Balotelli dijo estar sorprendido de ser calificado como negativo, pues confesó que siempre hace chistes en las concentraciones. Mientras que Chiellini deseó volver a juntarse con el polémico delantero en la Selección de Italia en un futuro cercano.