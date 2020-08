Hulk cerca de terminar contrato en China y suena para la Premier League [VIDEO]

Hulk es una de las grandes estrellas que brilla en la Superliga China, aunque ya no por mucho más tiempo. El delantero brasileño del Shangai SIPG llegó al equipo en el 2016 y de inmediato se hizo notar a punta de goles, pero tras cinco temporadas decidió no renovar su vínculo y analiza nuevas opciones.

El contrato del atacante de 34 años finalizará el 31 de diciembre del presente año y ya ha dado a conocer su ideal de buscar otra liga. La directiva del Shangai SIPG está al tanto de esta situación y buscan una pronta venta en el mercado de verano, tiempo en el que podrían resultar beneficiados económicamente.

Los interesados son muchos a pesar de la edad del atacante y en la Premier League le hacen un seguimiento especial a su situación. Según The Sun, hay una importante lista de clubes que quieren a Hulk en sus filas, no solo de Inglaterra, sino también desde Portugal, Italia y España, pero los nombres no fueron revelados.

El número de interesados, pero dependerá de la suma económica que debe pagarse por la transferencia del goleador. De ser muy alta, podría no prosperar. Para muchos, esperar a que sea enero, cuando Hulk ya será agente libre, es una opción viable para cerrar un acuerdo. ¿Se acomodaría a la Premier League?

La liga de Inglaterra es considerada la más competitiva en Europa y el juego de Hulk podría ser bien valorado. La potencia en el ataque y su buen promedio de goles lo configuran como un hombre de temer para cualquier defensa. Además, se suma su amplia experiencia jugador en ligas y hasta Champions League.

¿En qué equipos jugó Hulk en Europa?

Antes de Shangai SIPG, Hulk hizo carrera en Portugal y Rusia, siempre siendo una figura fundamental del ataque. En Porto jugó cinco temporadas y en Zenit cuatro, manteniendo un alto promedio goleador y cosechando títulos ligueros. En la presente campaña en China solo lleva un partido, dado que recién volvió el fútbol tras la pandemia por coronavirus.