Rio Ferdinand: "Acabo de escuchar que Lampard va por Messi" [FOTO]

Tras hacerse público la decisión de Lionel Messi de no seguir en el Barcelona, son varios los clubes que están dispuestos a poner todo el oro sobre el mesa por sus servicios, entre ellos figuran el Manchester City, PSG e Inter de Milán.

Pero hay uno que se ha 'metido entre los palos' a último momento y amenaza con dar el batacazo. Este club al que nos referimos es el Chelsea de Frank Lampard, así lo desvela Rio Ferdinad, comentarista deportivo en BT Sports.

"Acabo de escuchar que Frank Lampard va por Lionel Messi. ¡Algún reconocimiento si Lamps lo logra!", se puede leer en la publicación de Rio Ferdinand, leyenda del Manchester United y ahora comentarista deportivo.

Just heard Frank Lampard is now in for #messi

Some window this if Lamps pulls this off !!