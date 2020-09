Lionel Messi jugará las Eliminatorias desde el inicio: Conmebol eliminó su sanción [VIDEO]

La Selección Argentina recibió una buena noticia de cara al inicio de las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022: Lionel Messi quedó habilitado para el debut ante Ecuador. El capitán del representativo albiceleste arrastraba todavía una sanción desde la Copa América Brasil 2019, hace ya más de un año.

¿Qué sanción tenía Lionel Messi en la Copa América?

Recordemos que en el partido Argentina vs Chile por el tercer lugar del torneo tuvo a Lionel Messi como negativo protagonista, dada su expulsión por una pelea en el campo con Gary Medel. La tarjeta roja significaba que no iba a jugar el siguiente partido oficial con su país, aunque no fue el único castigo.

Las duras declaraciones de la ‘Pulga’ hacia la Conmebol también provocaron un perjucio: se determinó que iba a tres tres meses fuera de la Selección Argentina, todo lo que restaba del 2019. Para marzo del 2020, en el inicio de las Eliminatorias, tampoco iba a estar, pero finalmente se anuló la sanción.

-

¿Por qué Lionel Messi si jugará las Eliminatorias?

El avance de la COVID-19 en Sudamérica provocó que la pelea por un boleto a la próxima Copa del Mundo recién pueda iniciarse en octubre. Dicho cambio en el calendario afectó de manera positiva a Lionel Messi, según la información que ha compartido la AFA (Asociación de Fútbol Argentino) este jueves.

Claudio Tapia, presidente de la entidad, consultó a la Conmebol sobre el caso de Lionel Messi y recibió una respuesta que alegra a todo su país. Ya pasó más de un año de aquella expulsión y ha sido prescrita, con lo cual la estrella del Barcelona podrá hacer su aparición en el debut por las Eliminatorias.

-

¿Cuándo inician las Eliminatorias en Sudamérica?

Las Eliminatorias en Sudamérica rumbo a Qatar 2022 se jugarán entre el jueves 8 y martes 12 de octubre. En caso de Lionel Messi con la Selección Argentina, primero enfrentará a Ecuador en la Bombonera y luego visitará a Bolivia. La presencia del capitán será un aporte importante para Scaloni, entrenador albiceleste.