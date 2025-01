Borussia Dortmund envió contundente mensaje sobre salida de Erling Haaland

"Todo lo que se habla de Haaland son hipótesis porque esta oferta no existe y no se espera. Somos un club de fútbol que está orientado al éxito deportivo. Todos los accionistas saben que este es nuestro trabajo, manteniendo el equilibrio económico", aseguró Zorc para 'Ruhr Nachrichten'.

El directivo alemán también señaló que el Dortmund no tendría planeado dejar ir al ‘9’ en el presente mercado de pases. "No tenemos que vender Haaland. Además, cuando estas cifras han estado circulando en los medios es porque algunos de los protagonistas probablemente todavía estaban soñando con la Superliga".

"No puede irse si no estamos de acuerdo. Es un hecho. Dejamos muy clara nuestra posición en una reunión con su asesor. También hay unas declaraciones de Mino Raiola, según la cual nunca peleará contra el Borussia Dortmund. Pero los medios rara vez juegan a eso porque no encaja en sus historias. Por cierto, el propio Erling dejó muy claro la última vez que hizo declaraciones que jugará para el Borussia la próxima temporada".