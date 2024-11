"Soteldo es más que Messi", periodista calienta el Venezuela vs. Argentina

Este jueves 2 de setiembre Argentina visitará a Venezuela por la novena jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022 , y para calentar el duelo ante la actual campeona de América un periodista ‘Vinotinto’ no dudó en afirmar que Yeferson Soteldo , futbolista del Toronto FC de la MLS, es mejor que Lionel Messi .

Asimismo, indicó que espera poder celebrar un triunfo de su selección ante la ‘Albiceleste’. “Ojalá el juego colectivo de los nuestros pueda superar no sólo las ausencias sino también la falta de trabajo. ¿Cuántos lo creen?”, agregó el periodista en la publicación.

Tras ello, muchos cibernautas comenzaron a criticar su post pero este no se retractó y respondió contundentemente. “Sinceramente no me gustó el debut de Messi en el PSG. Si ese es su nivel hoy, el nuestro creo que es más. ¡A ver qué dice el partido!”, sentenció.