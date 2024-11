Manchester City se impuso 1-0 al Leicester City por la Premier League

Leicester y Manchester City protagonizarán uno de los partidos más atractivos no solo de la Premier League , sino del fútbol en general. Ambos equipos no se guardarán nada y saldrán con todo por los tres puntos que estarán en disputa.

Cabe mencionar que el entrenador español mencionó que no sabe si podrá contar con todos sus jugadores luego de los partidos por Eliminatorias. "Aún no sabemos si Ederson o Gabriel Jesus podrán jugar. Para nosotros es un honor que nuestros jugadores vayan a jugar con su selección. Pero el problema llega cuando los jugadores viajan, luego resulta que no pueden jugar porque no cumplen con la cuarentena", señaló Pep.