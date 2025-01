Paul Scholes le dio con palo a Pogba por su bajo rendimiento en el United

Paúl Pogba nuevamente fue iluminado por los reflectores, pero esta vez no por sus destacadas actuaciones, sino al contrario. El volante campeón del mundo con Francia disputó 69 minutos en el empate del Manchester United 2-2 frente al Atalanta por la cuarta jornada de C hampions League . Luego de su floja actuación en Italia, Paul Scholes , histórico futbolista de los Diablos Rojos, no tardó en criticarlo duramente.

Uno de los que también alzó su voz sobre el ex Juventus, fue Rio Ferdinand, leyenda del club. "Paul estaría de acuerdo en que no ha alcanzado el nivel que esperaba con la camiseta del Manchester United. No tiene la chispa que tiene con la Selección de Francia. Quizás necesite ese miedo a no jugar si no es bueno", indicó el ex capitán.