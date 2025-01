Cruzeiro implementará un plan para mejorar económicamente y evitar otro descenso

Cruzeiro se encuentra atravesando la peor crisis institucional de su historia, ya que los problemas no han sido solo futbolísticos, sino también financieros, por ello es que el mítico equipo brasileño tiene claro que debería convertirse en una sociedad anónima deportiva.

La razón principal por la que Cruzeiro se convertirá una sociedad anónima, es porque los altos mandos han presenciado que el manejo asociativo no está dando resultados en el tema económico, por lo que sienten que el club necesita una reestructuración con el fin de que pueda generar más ingresos para tener una buena inversión de jugadore.

"El modelo asociativo no es capaz de administrar los recursos, genera discontinuidad en los proyectos. La mezcla de gestión profesional y amateur no es eficiente. Vemos el modelo de negocio como una forma de solucionar los problemas de Cruzeiro. Nuestro plan de negocios ya se envió a los interesados, pero aún no hay propuestas, estamos en la fase de 'coqueteo', presentando nuestra estrategia de reestructuración, pensando en el potencial de Cruzeiro para generar ingresos, ventas de broadcast, publicidad, ventas de jugadores", explicó.