Roberto Martínez critica al Real Madrid por la suplencia de Eden Hazard

Esta situación no ha gustado a Roberto Martínez , actual entrenador de la Selección de Bélgica, quien teme que el 'Duque' pierda la alegría de jugar al fútbol profesional.

"Este período de partidos internacionales es una gran oportunidad para jugar. No es una situación ideal. Pero no nos preocupamos hasta que Eden deje de disfrutar del fútbol. De momento, no es el caso. Creo que puede terminar la temporada fuerte", declaró 'Bob' durante una entrevista con HLN.