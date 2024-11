Miguel Ángel Russo es oficialmente nuevo DT de Al Nassr de Arabia Saudita

A través de las redes sociales del club saudí, se pudo conocer que el estratega de 65 años tendrá la dicha de dirigir a uno de los más grandes clubes de la Saudi Professional League, quien no viene atravesando un buen momento en la temporada.

Miguel Ángel Russo presentado en Al Nassr.

Es preciso indicar, que el último club que tuvo Miguel Ángel Russo en su carrera fue Boca Juniors, donde logró los títulos de la Superliga Argentina y la Copa de la Liga Profesional. No obstante, no logró destacar en Copa Libertadores y no conseguía los resultados esperados en el torneo local.