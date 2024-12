Cristiano Ronaldo explotó contra Manchester United: "No quiero luchar por el sexto puesto"

Cristiano Ronaldo vive uno de los momentos más críticos en el Manchester United . Su regreso al cuadro inglés no ha sido como se esperaba. Su situación indicar estar al límite, sobre todo por lo ocurrido en el último partido de Premier League . El 'Comandante' no solamente explotó, sino que dejó en el aire la posibilidad abandonar el club si las cosas no mejoran.

El 'Comandante' admite saber cuál es el problema que ha llevado a la institución hacia una mala situación tan pésima, pero prefiere no hacerlo público debido a que no se siente la persona ideal para decirlo. "Tenemos la capacidad de cambiar esto, pero yo soy un jugador, no un entrenador ni tampoco un presidente. No sería ético mencionarlo", afirmó tajantemente CR7.