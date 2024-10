Partidos de HOY, viernes 4 de marzo EN VIVO: programación y cómo ver fútbol gratis

Revisa la Agenda Deportiva de HOY, viernes 4 de marzo EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO, para que no te despegues del televisor y disfrutes de una tarde/noche a puro fútbol. Hay para todos los gustos: Liga 1, Serie A, Superliga Argentina, Liga MX, entre otras competencias internacionales.

La Liga 1 no se detiene y es por eso que empieza abriendo la fecha 5 para el duelo entre UTC vs. Melgar, y a ello también se le añadirá el partido entre Cienciano vs. Ayacucho FC.