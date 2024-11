¿Qué le está pasando? Yordy Reyna y sus oscuros números con Charlotte FC en la MLS

¿Qué está ocurriendo? Yordy Reyna llegó a Charlotte FC a inicios de temporada como el flamante refuerzo para afrontar la dura competencia . No obstante, el delantero peruano no se encuentra dando la talla por lo que es suplente en la escuadra dirigida por el estratega español Miguel Ángel Ramírez.

Reyna arrancó la temporada como titular; no obstante poco a poco fue perdiendo el puesto en el once inicial. En total, el delantero peruano ha disputado 4 partidos de manera oficial, tiene una media de 46 minutos por duelo y aún no ha podido estrenarse como goleador en al presente temporada en la MLS.