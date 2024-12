The Best 2024 EN VIVO HOY: ¿A qué hora y dónde ver TRANSMISIÓN ONLINE de los premios?

Los ojos del planeta fútbol están puestos HOY martes en Doha, donde la FIFA revelará a los ganadores de los premios The Best 2024 en una ceremonia virtual cargada de expectativa. En la antesala de la final de la Copa Intercontinental entre Real Madrid y Pachuca, las estrellas del balompié serán reconocidas en una gala que promete emociones y sorpresas.

La lista de once nominados refleja la hegemonía del Real Madrid, con nombres como Dani Carvajal, Federico Valverde, Jude Bellingham y Toni Kroos, acompañando a Vinicius. También destacan figuras como Lionel Messi, quien sigue siendo sinónimo de excelencia, y el joven prodigio Lamine Yamal, cuya inclusión subraya su impacto en el fútbol mundial a tan corta edad.

Premios The Best 2024

Con el telón a punto de alzarse, la expectativa crece. Los premios The Best 2024 no solo celebrarán a las figuras más destacadas del año, sino que también reflejarán las historias y los momentos que han dejado una huella imborrable en el corazón de los aficionados.