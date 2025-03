Fernando Gago definió su futuro en Boca Juniors tras quedar eliminado ante Alianza Lima

Hace poco medios argentinos informaron que el entrenador había sido despedido oficialmente y que su último duelo iba a ser el de este viernes por el campeonato doméstico, lo que generó emoción entre sus hinchas debido a que la eliminación del torneo Conmebol fue motivo de renuncia. No obstante, ahora 'Pintita' desmintió o al menos negó tal versión de los hechos.

"¿Qué tenemos que lograr? Ser campeones del torneo, está claro. Vamos a trabajar para eso. No podemos ser campeones hoy. Lamentablemente, no podemos volver al partido del campeonato. Tenemos que seguir trabajando, en esta forma de jugar, tener mayor ritmo de partido, entrenamiento, concepto durante todo el proceso. Yo tengo muy claro que nunca estuvo en duda. No sé de dónde salió. Lo estoy diciendo ahora porque tengo la conferencia de prensa", agregó Fernando Gago.