¡Se filtró! El escandaloso motivo por el que Velasco habría fallado penal ante Alianza Lima

Como sabemos, durante la definición a once metros todos los jugadores del cuadro blanquiazul anotaron, ellos fueron Paolo Guerrero, Fernando Gaibor, Miguel Trauco, Erick Noriega y Pablo Lavandeira. Por su parte, en el 'Xeneize' anotaron los cuatro primeros lanzadores, pero el ex Independiente de Avellaneda no pudo concretar su disparo y terminó otorgándole la victoria a los de Matute.