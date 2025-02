Erick Noriega filtra dato que pudo eliminar a Alianza Lima: "Te lo voy a contar, pero..."

Y es que como sabemos, la llave que hicieron los dirigidos por Néstor Gorosito fue muy buena e incluso pudieron liquidar todo en Lima, ya que los íntimos debieron ganar por más goles en Matute si hubieran afinado su eficacia de cara a la portería. Como no pasó de esa manera, se vieron obligados a disputar la tanda de penales en Buenos Aires y ahí cualquier cosa pudo pasar.

Felizmente para Alianza Lima , todos sus futbolistas patearon sumamente bien y los balones ingresaron al arco, algunos con más suspenso que otros. Los rematadores elegidos fueron: Paolo Guerrero, Fernando Gaibor, Miguel Trauco, Erick Noriega y Pablo Lavandeira. No obstante, precisamente el 'Samurái' fue quien reveló que el acto heroico de Guillermo Viscarra pudo ser opacado si se tomaba una decisión controversial.

Al instante, ante la presión de Talía Azcárate, Erick Noriega terminó contando quién era el futbolista con casi cambia de penal. "Fue con Carlos Zambrano porque estaba a mí costado, pero me dijo 'no anda tú'. Me dio la confianza y eso le agradezco, pero cuando vi al arquero gigante… disparé como en el entrenamiento", sentenció el popular 'Samurái' de Alianza Lima.