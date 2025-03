Peruano firmó por el Manchester City y hace historia en el mercado: "El club más grande"

Desde la época de Claudio Pizarro, Jefferson Farfán, Juan Manuel Vargas y Paolo Guerrero, los denominados '4 Fantásticos', no hemos observado a futbolistas peruanos llegando a grandes clubes de Europa. Quizá la mayor ilusión de los últimos años fue Kluiverth Aguilar que se convirtió, en su momento, en la venta más cara en la historia de nuestro balompié al ser contratado por el Grupo City, mismo que ejerce como dueño del equipo de la Premier League. No obstante, el lateral no pudo brillar y ahora se encuentra en la segunda división de Bélgica.