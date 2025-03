Jugó en la clasificación de Alianza Lima en La Bombonera y ahora fue borrado del equipo

En dicho encuentro sobresalieron diversos jugadores, uno de ellos fue Hernán Barcos que con 40 años convirtió el empate transitorio que a la larga sirvió para la igualdad general y posterior definición desde los 12 pasos. No obstante, hubo un deportista en particular que venía siendo titular indiscutible, e incluso ese compromiso lo disputó desde el arranque, pero ahora no es convocado para los duelos del torneo doméstico.