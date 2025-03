Presidente del León contundente sobre el futuro de James Rodríguez: "Yo creo..."

Tras conocerse la noticia, no tardaron en aparecer diversos rumores que ponían a la estrella del equipo, James Rodríguez , fuera del equipo. Al respecto, se mencionaba que podría pasar a las filas del Club Pachuca , equipo perteneciente a los mismos dueños, para poder finalmente jugar el torneo internacional.

No obstante, el presidente de León, Jesús Martínez , pidió la palabra y salió a aclarar cual será el futuro de la estrella colombiana. Además, se refirió a la movidas legales que realizarán con la finalidad de revertir la decisión de la FIFA.

"Yo creo que no, para nada. Ahorita solo tengo en mi mente pelear porque no quisiera quedar afuera, pero no creo que el fichaje sea algo viable", declaró en una conversación con ESPN.