La radical medida que tomaría Luis Advíncula tras no ser titular con Boca Juniors

Luis Advíncula se logró hacer un nombre en el fútbol argentino gracias a sus actuaciones en Boca Juniors. No obstante, en la actualidad no ha podido replicar su buen rendimiento y poco a poco ha ido perdiendo protagonismo en el equipo de Fernando Gago. De hecho, en el último partido ante Belgrano no fue de los titulares y tuvo que conformarse con disputar los últimos 20 minutos.