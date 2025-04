Gago rompió su silencio y reveló por qué cambió su arquero ante Alianza Lima: "Era algo..."

Una de las situaciones que más llamó la atención en aquel encuentro fue el cambio de portero previo a la tanda desde los 12 pasos. Agustín Marchesín dejó su lugar para Leandro Brey, quien no atajó ningún remate de los 'íntimos'.

Leandro Brey reemplazando a Agustín Marchesín: Foto: EFE.

"El día del partido me había quedado un cambio, Lea (Brey) venía de atajar cuatro penales en la Copa Argentina, se habló algo muy rápido con Agustín (Marchesín) en las pulsaciones del partido y después tomé la decisión. Lo teníamos en la cabeza (el cambio), pero no lo habíamos hablado. Te digo sinceramente, no habíamos hablado de la posibilidad de ir a los penales", reveló el estratega para entrevista con ESPN.