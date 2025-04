Prestigioso medio brasileño llenó de elogios a este jugador de Alianza Lima: "Estrella"

Ge elogió a Hernán Barcos en una entrevista

"Dije que voy a jugar un año más para prepararme para parar porque, físicamente, me siento bien. Todavía puedo competir, que es lo más importante. Todavía no he sentido ganas de renunciar, pero me dije a mí mismo que me preparara mentalmente y no es fácil. Veremos cómo termina el año y luego decidiremos qué es lo mejor para todos", expresó Barcos.