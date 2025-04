Lamine Yamal dejó polémica declaración contra Real Madrid: "Simplemente, no pueden ganarnos"

Barcelona se consagró campeón de la Copa del Rey tras vencer 3-2 a Real Madrid en tiempo extra. El equipo de Hansi Flick logró sumar una nueva estrella más en su palmarés y con un Lamine Yamal que brindó doblete de asistencias para que el cuadro blaugrana sigue imponiendo su poderío de esta temporada ante los blancos.

En medio de la celebración en Sevilla, el joven futbolista no dudó en pronunciarse a las cámaras de "Barca One" y dejar una polémica frase que no gustará nada para Real Madrid. Y es que reveló una charla privada con Ronald Araujo a poco del cotejo ante los blancos.

Para Yamal, no era relevante los goles que iba a marcar Real Madrid a lo largo del compromiso, ya que se sentían fuertes de mentalidad al saber que toda esta temporada los han superado a creces. Con esas palabras, el equipo afrontó la gran final y consiguió su cometido en 120 minutos.

"Hablando con Ronald Araujo en el hotel, le dije: 'si nos marcan un gol, no pasa nada; si nos marcan dos goles, no pasa nada, porque este año no pueden con nosotros'. Lo hemos demostrado, estamos contentos. Visca el Barça", declaró Lamine Yamal a "Barca One".

(VIDEO: Barca One)

Títulos de Lamine Yamal a sus 17 años