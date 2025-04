DT de Belgrano contundente sobre futuro de Bryan Reyna y otros jugadores: "Tendrán que..."

Bryan Reyna no vive un gran presente en esta temporada con Belgrano, pues no ha sido tomado en cuenta en los últimos partidos y ya se iniciaron los rumores sobre un posible regreso al fútbol peruano. Ahora, tras no haber podido jugar ante Argentinos Jrs., el técnico Ricardo Zielinski reveló cual podría ser el futuro del extremo.

'El Picante' no pudo estar presente en el empate del 'Pirata' ante Argentino Jrs. por un cuadro gripal. Tras este resultado el DT de Belgrano fue consultado por haber repetido la misma oncena en varias jornadas y reveló cual sería el futuro de los jugadores que no han visto minutos.

"Nosotros permanentemente, tanto los entrenadores como los jugadores, nos toman exámenes en todos los partidos, hay una evaluación todos los partidos. Así que, cuando venga el receso, veremos que jugador ha hecho los méritos para quedarse y que otros tendrán que buscar un nuevo club", declaró el estratega argentino.

Video: Club Atlético Belgrano

¿Cuándo fue la última vez que Bryan Reyna fue titular con Belgrano?

El presente del exjugador de Alianza Lima no es nada alentador, pues ha quedado relegado a la banca de suplentes. Para poder recordar su último partido como titular debemos retroceder hasta el 28 de febrero, cuando inició en la derrota ante San Martín.

Desde entonces el habilidoso jugador de 26 años perdió el titularato y se tuvo que conformar en entrar de cambio los próximos cuatro partidos. No obstante, en los últimos 3 encuentros que disputó su equipo no vio ni un solo minuto.

Trayectoria de Bryan Reyna

Bryan Reyna ha desplegado su fútbol en diversos clubes, aunque inició su carrera en España, luego tuvo un paso por el fútbol peruano y en la actualidad forma parte de las filas de Belgrano.