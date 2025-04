Prensa argentina le dió impensada calificación a Luis Advíncula tras el clásico River vs. Boca

En un emocionante superclásico, River Plate hizo respetar su casa y venció 2-1 a Boca Juniors en el Estadio Más Monumental por la fecha 15 del Torneo Apertura 2025. El cuadro 'Xeneise' se vio desdibujado ante los dirigidos por Marcelo Gallardo y fueron el blanco del análisis de la prensa argentina. Uno de los más criticados fue Luis Advíncula, quien recibió un impensado puntaje por su actuación.

El puntaje que recibió Luis Advíncula por su desempeño en el River Plate vs. Boca Juniors

Después de seis partidos sin ser titular, el lateral derecho peruano recibió la confianza de Fernando Gago y volvió a ser considerado desde el arranque contra los 'Millonarios'. Sin embargo, su rendimiento no fue bueno para dos de los medios más importantes de Argentina. El que más criticó al 'Rayo' fue TyC Sports, que no tuvo piedad al ponerle 1 punto de calificación .

Como ocurre tras todos los duelos del club de 'La Ribera', el citado portal calificó de "desastre" el desempeño de Advíncula frente a River porque estuvo siempre expuesto a recibir una tarjeta roja. "Un desastre. Nervioso y con ganas de que lo expulsen todo el partido. No rindió cómo se esperaba", sostuvo en la publicación de su web oficial.

Luis Advíncula fue mal valorado por TyC Sports por su rendimiento en el River Plate vs. Boca Juniors. Foto: TyC Sports

Por su parte, el diario Olé fue igual de crítico, pero no tan contundente con respecto al otro medio citado sobre la actuación del más conocido como 'Bolt', al cual le han visto muchos errores con respecto a la marca por su banda y que realizó muchas infracciones que fueron innecesarias. Finalmente, le dieron una calificación de 4 puntos.

"Poca participación en ataque acompañada de falta de claridad. Cometió muchas faltas innecesarias producto de choques para marchar la cancha. Se lo notó incómodo al marcar a Colidio acompañado de muchas desatenciones en sus espaldas", fue lo que escribió Olé en su versión digital.

Diario Olé le puso 4 puntos a Luis Advíncula tras su partido ante River Plate. Foto: Diario Olé

Hinchas de Boca Juniors lapidan a Luis Advíncula tras derrota ante River Plate

La hinchada de Boca Juniors arremetió contra Luis Advíncula en el ciberespacio tras el superclásico, a tal punto de lanzar comentarios donde le agradecen lo dado al club por muchos años, pero por su rendimiento actual no debería seguir en el equipo. "Gracias por tu 2023, pero se terminó. Papelón de partido. No hizo ni una jugada bien", "No más en Boca", "Váyase y vuelva a Perú" y "Ciclo cumplido" fueron algunos de los mensajes que se escribieron en la red social X.