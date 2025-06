¿Emelec podría ser sancionado por FIFA tras fichaje de Christian Cueva? Esto dice el reglamento

Sergio Ludeña, administrador de Cienciano, anunció oficialmente que iniciará acciones legales ante la FIFA en contra de Emelec por anunciar a Christian Cueva como su nuevo jugador pese a tener contrato vigente con el club. Ante esto, los hinchas se preguntan qué sanción podría recibir el 'Bombillo'. Aquí te contamos lo que menciona el reglamento.

¿FIFA podría sancionar a Emelec por fichar a Christian Cueva?

Luego de que se anunciase de que Christian Cueva aún tiene contrato vigente hasta el 30 de junio de 2025 con el 'Papá', los hinchas se preguntan que tipo de sanción podría tener Emelec. Sin embargo, según lo estipulado por el reglamento de fichajes de la FIFA, no habría bases suficientes para que pueda haber algún tipo de penalidad.

Según lo estipulado en el artículo 18 del capítulo IV del estatuto de la FIFA sobre la transferencia de jugadores, cualquier equipo tiene total libertad de poder cerrar un acuerdo con un futbolista cuyo contrato vencerá en un plazo no mayor a 6 meses.

"Un club que desee concertar un contrato con un jugador profesional debe comunicar por escrito su intención al club del jugador antes de iniciar las negociaciones con el jugador. Un jugador profesional tendrá la libertad de firmar un contrato con otro club si su contrato con el club actual ha vencido o vencerá dentro de un plazo de seis meses. Cualquier violación de esta disposición estará sujeta a las sanciones pertinentes", menciona el artículo.

Reglamento FIFA sobre fichaje de jugadores con contrato menor a seis meses.

De esta forma, el club 'Eléctrico' no recibiría ningún tipo de sanción por la FIFA tras haber concretado el fichaje de Christian Cueva para ser su nuevo refuerzo de cara a la segunda mitad del año.

Emelec presentó a Christian Cueva

Una vez que fue anunciado como su flamante fichaje, Emelec tenía pensado presentar a Christian Cueva ante su afición en el evento 'La Verdadera Explosión Azul'. Sin embargo, esto no pudo ser, pues 'Aladino' nunca pudo arribar a Guayaquil.

No obstante, esto no detuvo al elenco ecuatoriano estadio y decidió nombrar al jugador mediante la megafonía y pantalla del estadio. De esta forma, aunque no presencialmente, Cueva acabó recibiendo los aplausos por parte de los aficionados 'eléctricos'.