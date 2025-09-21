- Hoy:
Balón de Oro 2025 EN VIVO: cuándo es, a qué hora, canal de transmisión y lista de favoritos
MIRA la transmisión de la Ceremonia del Balón de Oro 2025 desde Théâtre du Châtelet del centro de París, Francia vía ESPN y Disney Plus.
Todo listo para la ceremonia del Balón de Oro 2025 desde el Théâtre du Châtelet del centro de París, Francia, para este lunes 22 de septiembre a partir de las 15:00 hora peruana (20:00 horas GMT). La transmisión de este magno evento, que tiene a Lamine Yamal, Raphinha y Ousmane Dembélé como protagonistas, se verá por la señal en vivo de ESPN y Disney Plus.
La edición 2025 del Balón de Oro promete ser una de las más reñidos de los últimos años, con varios candidatos de peso en la disputa por el galardón más prestigioso del fútbol mundial. Entre los principales favoritos destacan Ousmane Dembélé, Lamine Yamal y Raphinha. Cada uno ha dejado su huella en la temporada, por lo que los gustos estarán divididos a nivel mundial.
La ceremonia de este año se llevará a cabo en el Théâtre du Châtelet de París, un escenario que ya se ha convertido en tradición para albergar este evento de gala. Con la ciudad de la luz como telón de fondo, el glamour y la elegancia se suman a la expectativa por conocer al sucesor de Rodri.
Más allá de la competencia por el trofeo, el Balón de Oro 2025 también servirá para rendir homenaje a las leyendas del fútbol y reconocer el esfuerzo colectivo de clubes y selecciones que marcaron el año. Además, se entregarán premios en categorías como el Balón de Oro femenino, el Trofeo Kopa al mejor jugador joven y el Trofeo Yashin al mejor portero, lo que añade aún más interés a la ceremonia.
Históricamente, el Balón de Oro ha premiado a los futbolistas más influyentes desde 1956, con nombres como Johan Cruyff, Michel Platini, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en su palmarés. Este año, la narrativa apunta a un posible relevo generacional con Lamine Yamal, Dembéle y Raphinha como aspirantes firmes. Sin duda, la gala de 2025 marcará un nuevo capítulo en la historia dorada del fútbol mundial.
Favoritos para ganar el Balón de Oro 2025
Tres candidatos son firmes para ganar el Balón de Oro 2025: Ousmane Dembéle, Raphinha y Lamine Yamal. Cada uno de ellos logró brillar en su respectivo club, logrando títulos importantes que quedarán grabados en la historia. Solo es cuestión de horas para conocer al ganador de esta temporada.
Ousmane Dembélé, Raphinha y Lamine Yamal son los favoritos para el Balón de Oro 2025.
¿Cuándo es la ceremonia del Balón de Oro 2025?
La ceremonia del Balón de Oro 2025 se dará este lunes 22 de septiembre en París, Francia. Leyendas del fútbol se harán presente en el Théâtre du Châtelet para poder presenciar la premiación a los más destacados de la temporada 2024-2025.
¿A qué hora es la entrega del Balón de Oro 2025?
Conoce los horarios para la ceremonia del Balón de Oro 2025, en el que se distribuirán por diversas categorías para el gusto de millones de aficionados:
- México: 14:00 horas
- Perú, Ecuador, Colombia: 15:00 horas
- Chile, Venezuela, Bolivia: 16:00 horas
- Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay: 17:00 horas
- España: 22:00 horas
Nominados al Balón de Oro 2025: fútbol masculino
- Alexis Mac Allister (Liverpool - Argentina)
- Lautaro Martínez (Inter Milan - Argentina)
- Ousmane Dembélé (París Saint Germain - Francia)
- Gianluigi Donnarumma (París Saint Germain - Italia)
- Jude Bellingham (Real Madrid - Inglaterra)
- Désiré Doué (París Saint Germain - Francia)
- Denzel Dumfries (Inter Milan - Países Bajos)
- Serhou Guirassy (Borussia Dortmund - Guinea)
- Erling Haaland (Manchester City - Noruega)
- Viktor Gyökeres (Sporting Lisboa y Arsenal - Suecia)
- Achraf Hakimi (París Saint Germain - Marruecos)
- Harry Kane (Bayern Münich - Inglaterra)
- Scott McTominay (Napoli - Escocia)
- Kylian Mbappe (Real Madrid - Francia)
- Nuno Mendes (París Saint Germain - Portugal)
- Joao Neves (París Saint Germain - Portugal)
- Pedri (FC Barcelona - España)
- Cole Palmer (Chelsea - Inglaterra)
- Michael Olisé (Bayern Múnich - Francia)
- Raphinha (FC Barcelona - Brasil)
- Declan Rice (Arsenal - Inglaterra)
- Fabián Ruiz (París Saint Germain - España)
- Virgil Van Dijk (Liverpool - Países Bajos)
- Vinicius Jr. (Real Madrid - Brasil)
- Mohamed Salah (Liverpool - Egipto)
- Florian Wirtz (Bayer Leverkusen y Liverpool - Alemania)
- Vitinha (París Saint Germain - Portugal)
- Lamine Yamal (FC Barcelona - España)
- Robert Lewandowski (FC Barcelona - Polonia)
- Khvicha Kvaratskhelia (París Saint Germain - Georgia)
Nominados al Balón de Oro 2025.
Premio Trofeo Yashin Masculino: nominados
- Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra)
- Alisson Becker (Liverpool, Inglaterra)
- Yassine Bounou (Al-Hilal, Arabia Saudita)
- Lucas Chevalier (Lille, Francia)
- Thibaut Courtois (Real Madrid, España)
- Gianluigi Donnarumma (París Saint Germain, Francia)
- Jan Oblak (Atlético Madrid, España)
- David Raya (Arsenal, Inglaterra)
- Matz Sels (Nottingham Forest, Inglaterra)
- Yann Sommer (Inter Milan, Italia)
Nominadas Balón de Oro 2025: Femenino
- Lucy Bronze (Chelsea - Inglaterra)
- Barbra Banda (Orlando Pride - Zambia)
- Aitana Bonmatí (FC Barcelona - España)
- Sandy Baltimore (Chelsea - Francia)
- Mariona Caldentey (Arsenal - España)
- Klara Bühl (Bayern Münich - Alemania)
- Sofía Cantore (Juventus y Washington Spirit - Italia)
- Steph Catley (Arsenal - Australia)
- Melchie Dumornay (Olympique Lyon - Haití)
- Temwa Chawinga (Kansas City Current - Malawi)
- Emily Fox (Arsenal - Estados Unidos)
- Cristiana Girelli (Juventus - Italia)
- Esther González (Gotham FC - España)
- Caroline Graham Hansen (FC Barcelona - Noruega)
- Patri Guijarro (FC Barcelona - España)
- Amanda Gutierres (Palmeiras - Brasil)
- Hannah Hampton (Chelsea - Inglaterra)
- Pernile Harder (Bayern Múnich - Dinamarca)
- Lindsey Heaps (Olympique Lyon - Estados Unidos)
- Chloe Kelly (Manchester City y Arsenal - Inglaterra)
- Marta (Orlando Pride - Brasil)
- Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal - Noruega)
- Ewa Pajor (FC Barcelona - Polonia)
- Clara Mateo (Paris FC - Francia)
- Alessia Russo (Arsenal - Inglaterra)
- Claudia Pina (FC Barcelona - España)
- Alexia Putellas (FC Barcelona - España)
- Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea - Suecia)
- Caroline Weir (Real Madrid -Escocia)
- Leah Williamson (Arsenal - Inglaterra)
Premio Trofeo Yashin Femenino: nominadas
- Chiamaka Nnadozie (París FC de Francia y Brighton de Inglaterra)
- Daphne Van Domselaar (Arsenal, Inglaterra)
- Hannah Hampton (Chelsea, Inglaterra)
- Cata Coll (FC Barcelona, España)
- Ann-Katrin Berger (Gotham FC, Estados Unidos)
Nominados mejor entrenador de fútbol masculino
- Antonio Conte (Napoli, Italia)
- Luis Enrique (París Saint Germain, Francia)
- Hansi Flick (FC Barcelona, España)
- Enzo Maresca (Chelsea, Inglaterra)
- Arne Slot (Liverpool, Inglaterra)
Nominados a mejor entrenador de fútbol femenino
- Sonia Bompastor (Chelsea, Inglaterra)
- Arthur Elias (selección de Brasil)
- Justine Madugu (selección de Nigeria)
- Reneé Slegers (Arsenal, Inglaterra)
- Sarina Wiegman (selección de Inglaterra)
Premio Trofeo Kopa Masculino: nominados
- Lamine Yamal (FC Barcelona, España)
- Ayyoub Bouaddi (Lille, Francia)
- Pau Cubarsi (FC Barcelona, España)
- Désire Doué (PSG, Francia)
- Esteveao (Palmeiras, Brasil)
- Dean Huijsen (AFC Bournemouth de Inglaterra y Real Madrid de España)
- Myles Lewis-Skelly (Arsenal FC, Inglaterra)
- Rodrigo Mora (FC Porto, Portugal)
- Joao Neves (PSG, Francia)
- Kenan Yildiz (Juventus FC, Italia)
Premio Trofeo Kopa Femenino: nominadas
- Michelle Agyemang (Arsenal-Brighton, Inglaterra)
- Linda Caicedo (Real Madrid, España)
- Wieke Kaptein (Chelsea, Inglaterra)
- Vicky Lopez (FC Barcelona, España)
- Claudia Martínez Ovando (Club Olimpia, Paraguay)
Nominados a mejor equipo masculino
- FC Barcelona (España)
- Botafogo (Brasil)
- Liverpool (Inglaterra)
- París Saint Germain (Francia)
- Chelsea (Inglaterra)
Nominados a mejor equipo femenino
- Arsenal (Inglaterra)
- FC Barcelona (España)
- Chelsea (Inglaterra)
- Olympique Lyon (Francia)
- Orlando Pride (Estados Unidos)
