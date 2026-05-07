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Prensa chilena sueña con clasificación de Coquimbo Unido tras vencer a Universitario: "Pelea arriba"
El campeón chileno superó nuevamente a Universitario de Deportes y alcanzó a Deportes Tolima en la cima del grupo B de la Copa Libertadores 2026.
Coquimbo Unido sacó un importante triunfo por 2-1 ante Universitario de Deportes y en Chile ya sueñan con una posible clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, pues, tras este resultado, el Pirata llegó a 7 unidades y alcanzó a Deportes Tolima, que se encuentra en el primer lugar de la tabla; en cuanto a los merengues, se quedaron en la tercera casilla con 4 puntos, y Nacional de Uruguay está último con la misma cantidad.
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Tras el pitazo final, la prensa deportiva chilena empezó a soñar con el posible pase de Coquimbo Unido a la siguiente instancia y destacó que el monarca chileno volvió a imponerse sobre el tricampeón del fútbol peruano. Además, resaltó lo hecho por Guido Vadalá, quien anotó el doblete de la victoria para su equipo.
La Tercera tituló: "Gracias al inspirado Guido Vadalá: Coquimbo Unido remonta en casa y se permite soñar en la Copa Libertadores" y después añadió: "El monarca del fútbol chileno volvió a derrotar al tricampeón peruano, esta vez como local (2-1). Luego de un primer tiempo aciago, mejoró notoriamente en la segunda mitad y dio vuelta el resultado. El 10 argentino de los piratas hizo un doblete. El equipo aurinegro llega a los 7 puntos, igualando a Tolima en el grupo B".
Información sobre los medios chilenos.
Redgol, por su parte, destacó la rebeldía de Coquimbo Unido para darle vuelta a Universitario y resaltó que el Pirata alcanzó al puntero de la Copa Libertadores. "Coquimbo Unido pelea arriba en la tabla del Grupo B de la Copa Libertadores. El Pirata vino desde atrás para derrotar por 2-1 a Universitario de Perú, por la cuarta fecha en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso", escribieron.
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Por otro lado, el medio En Cancha publicó que Guido Vadalá tuvo una "noche mágica" para convertir un doblete y remontarle a Universitario en la Copa Libertadores. "Con este triunfo, el equipo dirigido por Hernán Caputto escaló al segundo lugar del Grupo B con siete puntos, misma cantidad que el líder Deportes Tolima, y sacó tres unidades de ventaja sobre Universitario de Deportes y Club Nacional, tercero y cuarto respectivamente", señalaron.
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