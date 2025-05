El estremecedor relato de Luis Ramos tras haber salido del campo inconsciente: "Veía borroso"

Luis Ramos preocupó con su estado de salud luego de que tuvo que retirarse en camilla tras haber quedado inconsciente en el duelo entre América de Cali y Huracán por la quinta fecha de la Copa Sudamericana 2025. El estado de salud del delantero preocupó a sus hinchas, sin embargo, para tranquilidad de todos, el futbolista se encuentra fuera de peligro y relató el momento de terror que pasó.

Luis Ramos narró el momento de terror que vivió tras haber quedado inconsciente

Una vez finalizado el encuentro, el delantero nacional declaró en zona mixta para América en la Red y los demás medios presentes, en donde fue consultado por su estado de salud. Sobre ello, el '9' afirmó que tuvo un duro golpe que le dejó la visión borrosa y que pese a los intentos no pudo continuar en el juego. Sin embargo, aseguró que ya se encuentra fuera de peligro.

"Me pega con la rodilla en la cabeza, prácticamente no veía nada, veía borroso, me paré para poder seguir y no podía, me mareé mucho y me tuvo que sentar. Me sacaron exámenes y gracias a Dios ya estoy bien", declaró Ramos.

Video: América en la Red

Las palabras del exjugador de Cusco FC fueron de gran alivio no solo para los hinchas del América de Cali, sino también para los aficionados de la selección peruana, pues estamos a solo unas semanas de vivir una nueva fecha FIFA por las Eliminatorias al Mundial 2026.

Luis Ramos lamentó no haber podido vencer a Huracán

El atacante de 25 años también opinó sobre el trámite del partido y no dudó en lamentar el empate, pues considera que fueron sumamente superiores a Huracán y merecían haberse llevado los tres puntos.

"Sometimos en todo momento al rival, los 90 minutos fueron nuestros, era lo queríamos, nos propusimos eso. No se pudo dar el resultado que realmente esperábamos, ahora nos queda enfocarnos en los partidos que viene, lo importante es que sumamos, esperaremos los resultados de la Copa y esperemos que sea a favor de nosotros", expresó.