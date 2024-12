Ver Bélgica vs Finlandia EN VIVO Directv Sports: fase de grupos de Eurocopa 2020

Bélgica vs Finlandia EN VIVO Directv Sports este lunes 21 de junio desde las 14.00 horas de Lima y 16.00 horas de Buenos Aires por la fecha 3 de la fase de grupos de la Eurocopa 2020. El partido también será transmitido por Directv GO, Win Sports+, Directv App y Mitele Plus, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos al instante, en el minuto a minuto en Líbero.pe.