Piero Quispe fue elegido en el once ideal de la fecha 6 de la Liga MX: "Puro crack..."

Piero Quispe sigue encandilando a los hinchas de Pumas UNAM y a todo el fútbol mexicano con su gran rendimiento en el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX , y el fin de semana pasado no fue la excepción, ya que en pocos minutos en cancha anotó el tanto que le dio el triunfo agónico al conjunto 'Felino' sobre Mazatlán en condición de local.

Pero los aficionados del elenco universitario no son los únicos que han elogiado al habilidoso mediocampista peruano. El campeonato azteca también se ha rendido ante el 'Príncipe Inca' pues no solo lo eligió la figura del encuentro contra los 'Cañoneros de Sinaloa', sino que además lo colocó en el once ideal de la sexta fecha del campeonato.