¡Los respalda! Luis Suárez y su contundente mensaje por Lionel Messi y Neymar

Sin duda Luis Suárez ha decidido comerse el pleito de PSG vs Neymar y Lionel Messi, con el mensaje "Fútbol sin Memoria" el uruguayo respaldó a sus amigos y ex compañeros luego de las pifias que recibieron antes, durante y después del PSG vs Bordeaux. La eliminación de PSG en Champions League tiene duras reacciones por los ultras parisinos.