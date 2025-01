Boca Juniors y los dos titulares que recuperó para duelo ante San Lorenzo

Edwin Cardona era uno de los jugadores que estaba habilitado para jugar ante Banfield, pero por decisión del comando técnico se decidió apostar por el plantel juvenil de la reserva. No obstante, las cosas han cambiado y por pedido expreso del jugador estaría en la oncena titular de Boca.

Un dato no menor es lo que vive Ezequiel Fernández, quien ha podido recuperarse luego del duelo ante Banfield y que estaría dentro de los concentrados de Boca Juniors para ser de la partida en este tercera jornada de la Liga Profesional de Argentina.

Recordemos, que Boca Juniors no cuenta con el plantel completo ya que estuvieron en aislamiento por los incidentes en Brasil. Los jugadores no han podido entrenar de la mejor manera y no han tenido el respaldo de la liga para reprogramar sus partidos del torneo local. Ahora, afrontarán un partido complicado ante San Lorenzo, quien llega con buen ánimo tras su victoria de 1-0 ante Central Córdoba.