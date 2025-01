Boca Juniors: Miguel Borja rechazó oferta de los 'Xeneizes'

Miguel Borja agradeció el interés pero reconoció que hoy por hoy se debe a Palmeiras con quien tiene contrato hasta finales de 2022: "Boca Juniors es un equipo que tiene una historia muy impresionante, no solamente yo, sino que son muchos los quieren estar ahí. Pero como dije, en Brasil voy a cumplir con el compromiso que tengo con Palmeiras ".

Boca Juniors no solo pierde con la negativa de Miguel Borja, también se cayó el interés de otro colombiano como es Roger Martínez, hoy delantero del Club América donde juega el peruano Pedro Aquino. En la era de Miguel Ángel Russo las cosas no están saliendo como esperase no solo por rendimiento sino ahora también ausente de buenos resultados.