Torneo Apertura 2018: programación de la fecha 7 del Torneo Apertura

Luego de un mes mundialista, donde nuestra Selección Peruana tuvo participación y solo pudo llegar hasta la fase de grupos; el Descentralizado 2018 regresa este fin de semana con la fecha 7 del Apertura.

El líder Alianza Lima recibe este domingo a su similar de Comerciantes Unidos. La escuadra victoriana, que marcha puntero con 12 unidades, saldrá en busca de un triunfo que le permita mantenerse en la cima del campeonato.

Por otra parte, el 'compadre', Universitario de Deportes visitará a Sport Huancayo con la obligación de sumar para no seguir quedando relegado en puestos de descenso.

PROGRAMACIÓN FECHA 7 TORNEO APERTURA

Viernes 20 de julio

Sport Boys vs. UTC

Hora: 8:00 p.m.

Sábado 21 de julio

Binacional vs. San Martín

Hora: 1:00 p.m.

Ayacucho FC vs. Unión Comercio

Hora: 3:30 p.m.

Sport Rosario vs. Cantolao

Hora: 5:45 p.m.

Sport Huancayo vs. Universitario

Hora: 8:00 p.m.

Domingo 22 de julio

Sporting Cristal vs. Melgar

Hora: 11:00 a.m.

Municipal vs. Real Garcilaso

Hora: 1:30 p.m.

Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos

Hora: 4:00 p.m.