¡Qué es lo que pasa aquí! Ricardo Gareca quiere seguir en Perú, pero casos extradeportivos lo hacen dudar

Los problemas particulares que envuelven a Edwin Oviedo, el aún presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), han hecho dudar a Ricardo Gareca con respecto a su continuidad al frente de la selección. Anoche, trascendió que el “Tigre” tiene la voluntad de continuar con su proyecto, pero que los hechos extradeportivos que involucran al empresario y dirigente Oviedo lo han llevado a la meditación, al análisis.

El estratega argentino no está contento con esta situación. Es más, no desea prestarse a una cortina de humo, ni que su nombre sea utilizado para otros fines, ligados a la justicia y al linchamiento popular. Gareca, como profesional responsable, desea renovar su vínculo con la FPF, pero en otro escenario, en el que solo se hable de trabajo, triunfos, viajes y planificación deportiva.

PUEDES VER: Edwin Oviedo afirma que Ricardo Gareca pidió que el mismo equipo de la FPF se quede para renovar

El “Flaco” no quiere ser parte de esta película en la que Edwin Oviedo es seriamente cuestionado. No pretende que lo señalen ni que lo pongan como escudo a los ataques a la Federación. No quiere saber nada de audios, “viajecitos” y “reuniones”.

PLAZO SE VENCE: Mientras tanto, este viernes se vencen esos 30 días que el 'Tigre' Gareca pidió -en una conferencia de prensa- para respirar, disfrutar con su familia y analizar si acepta o no la renovación con la Blanquirroja.

NO TE LO PIERDAS: Mundial Rusia 2018: este es el top 10 de los mejores goles de la Copa del Mundo [VIDEO]

Se dijo que su preparador físico Néstor Bonillo y su abogado se reunirían con Juan Carlos Oblitas para continuar el camino a una renovación por cuatro años más, pero la crisis que atrapó a Oviedo ha hecho que cambie de estrategia. Ahora, el tiempo dirá si estos hechos ajenos al fútbol provocarán que el técnico que nos llevó al Mundial de Rusia se vaya para siempre.