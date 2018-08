Ex integrante de Esto es Guerra jugará en histórico club del fútbol peruano

Una sorpresiva sorpresa acaba de aparecer en el balompié nacional: Luis Alonso Bustíos es el nuevo jugador del Unión Huaral, equipo que lucha por ascender a Primera División.

Bustíos - quién había pertenecido a la Universidad San Martín de Porres - decidió incursionar en el mundo de los espectáculos tras su aparición en el programa televisivo "Esto es Guerra", a pesar que su sueño era jugar al fútbol.

Hace menos de un mes, el ahora jugador profesional, fue eliminado de dicha competición y, tras ella, declaró lo siguiente: "Quiero agradecer a todos, muchas gracias por ayudarme a crecer como persona. Me quedo con una cosa que me dijo en Navidad una persona que quiero muchísimo: ‘Nunca dejes que te digan que no puedes hacer nada, lucha por tus sueños. Lo haré con más fuerza".

Cuando sus seguidores creyeron que volvería al reality, Bustíos volverá a disputar encuentros - esta vez - dentro del gramado del Julio Lores Colán vistiendo la camiseta 'rojiblanca' del club pelícano. Estará bajo las órdenes de Francisco 'Churre' Melgar.

EL DATO

Unión Huaral fue campeón nacional del Fútbol Peruano en los años 1976 y 1989.