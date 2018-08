Miguel Curiel y Pierre Orosco se convirtieron en los flamantes refuerzos del Real Garcilaso

El animado torneo de Segunda División no pasa desapercibido en tienda del Real Garcilaso pues sus flamantes refuerzos provienen de dicha liga: Miguel Curiel (ex Unión Huaral) y Pierre Orosco (ex Los Caimanes de Puerto Éten) son las nuevas incorporaciones del club cusqueño.

Las doce anotaciones que realizó Miguel Curiel - en 16 encuentros - con el conjunto pelícano fueron mas que suficientes para convencer a la dirigencia 'celeste' de ficharlo a fin de acabar con la sequía que los embarga: han convertido 11 goles en 11 fechas y su máximo goleador es el lateral Iván Santillán con 4 'dianas'.

El jugador de 30 años cubrirá la plaza dejada por Diego Mayora, quién fue expulsado por actos de indisciplina. Además, se cuenta con la presencia del veterano atacante argentino de 33 años, Cristian Alessandrini, recién llegado del Atlético Venezuela.

La falta de efectividad también se debe a la poca profundidad que ha mostrado el equipo de Tabaré Silva. El uruguayo pidió la contratación de un extremo y de ella se decanta la inclusión Pierre Orosco a su plantel. El exjugador de Caimanes compartió la etiqueta de goleador del club norteño junto al camerunés Michel Assobo: ambos llevan 9 goles.

Que no nos extrañe que el entrenador uruguayo estrene a su dupla goleadora en las próximas fechas. Silva liberaría a un sacrificado Johnny Vidales - venía jugando por dentro - y lo mandaría a jugar por el extremo derecho, Orozco iría por el izquierdo y Curiel, de 9, capitalizaría los envíos de sus nuevos compañeros.

EL DATO

Real Garcilaso será el décimo cuarto club de Miguel Curiel. Mientras que, para Pierre Orosco, será su novena casa.