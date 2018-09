Universitario de Deportes: los partidos que le restan en su lucha por alejarse del descenso

Universitario tiene que dar vuelta de página y olvidarse lo ocurrido contra el Ayacucho FC y concentrase en los partidos que le restan del Torneo Clausura. A los dirigidos por Nicolás Córdova se les presenta una recta final con partidos complicados, aunque deberá superarlos sino quiere quedarse comprometido en zona de descenso.

La primera final que jugarán los cremas será en condición de local cuando reciba al siempre complicado Sport Huancayo,de Marcelo Grioni, quien es uno de los animadores del campeonato y marcha quinto en la tabla del acumulado.

Tras ello, jugará un duelo decisivo frente a Unión Comercio el sábado 13. Sin duda, un duelo de vida o muerte para los cremas. Tras ello, tendrá que medirse contra el Deportivo Binacional y buscará llevarse un buen resultado de ese partido.

Posteriormente, la 'U' volverá a Lima para enfrentarse al Sport Rosario, quien en su última visita al Monumental se llevó los tres puntos a Huaráz.

Luego de ello, los merengues no tendrán que viajar a provincia, ya que jugarán cuatro partidos en la capital. Primero, irán al Callao para medirse contra un rival directo en la lucha por no descender, nos referimos al Sport Boys. Luego, recibirá de local al campeón del Apertura, el Sporting Cristal, que durante el año no le ha podido ganar. Acto seguido, jugarán el gran clásico del fútbol peruano cuando visite a Alianza Lima, a quien tampoco ha podido vencer durante el 2018. Para finalizar su estadía en Lima, jugarán como locales contra el Deportivo Municipal.

Finalmente, Universitario viajará a Cusco para jugar contra el Real Garcilaso, con quien no le fue bien, puesto que los cusqueños lo vencieron en su propia casa. El último partido será contra Comerciantes Unidos que, hasta ahora, es el que más complicado está con respecto al descenso con tan solo 22 puntos.

Los partidos que le restan a Universitario

- Universitario vs Sport Huancayo

- Universitario vs Unión Comercio

- Deportivo Binacional vs Universitario

- Universitario vs Sport Rosario

- Sport Boys vs Universitario

- Universitario vs Sporting Cristal

- Alianza Lima vs Universitario

- Universitario vs Deportivo Municipal

- Real Garcilaso vs Universitario