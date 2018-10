Pablo Bengoechea se quedó conforme con su equipo a pesar de la derrota ante Deportivo Municipal

El día de ayer, lunes 8 de octubre, se jugó uno de los partidos pendientes de este Torneo Clausura: Alianza Lima vs Deportivo Municipal. Los 'blanquimorados' no pudieron con el conjunto 'Edil' y cayó por la mínima diferencia con un accidentado tanto de Pier Larrauri. Pablo Bengoechea puso un equipo que fue criticado por los hinchas, pero el estratega uruguayo dijo al final del partido que se quedó conforme con el rendimiento que mostraron sus pupilos a pesar de no llevarse ni un solo punto a casa.

"Es un campeonato atípico, el futbolista no se puede recuperar jugando cada tres días pero confiamos muchísimo en que este final de año Alianza puede llegar bien a todos los partidos", inició comentando 'El Profesor' en rueda de prensa. Sin duda alguna el hincha aliancista le exige resultados positivos al entrenador y este último indica que el grupo que tiene es muy bueno, pero que los resultados no se vienen dando como quieren.

"Estoy convencido que tengo un muy buen grupo de futbolistas y que el equipo va a lograr el objetivo", siguió. El anotar, Pier Larrauri, también estuvo en boca de Bengoechea, que aseguró que "es un jugador de muy buena técnica que usualmente intenta aprovechar la espalda de los volantes. En el segundo tiempo la urgencia por querer llegar al arco rival generó que perdiéramos alguna pelota", añadió Pablo a sus declaraciones.

El juego de Alianza Lima no le viene gustando a los fanáticos blanquiazules, pero Pablo Bengoechea confiesa que a él sí le gusta cómo juega el cuadro victoriano. "Me agradó lo que hizo Alianza, al rival lo felicito", fue lo que dijo cuando le preguntaron sobre su apreciación de Deportivo Municipal, que planteó un buen partido y se terminó quedando con los tres puntos en la cancha del Estadio Nacional de Lima.