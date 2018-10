Julio César Uribe recibió insinuación por parte de Roberto Mosquera [VIDEO]

La visita de Roberto Mosquera al set de Fox Sports Radio Perú remeció todos los cimientos porque se conversó sobre el fútbol actual, presente del DT peruano en el campeonato boliviano y diversos temas que englobaron una charla de nivel importante.

Pero eso no fue todo lo sucedido la noche de ayer en el conocido programa deportivo, un momento 'de cariño' se pudo percibir en el ambiente cuando Roberto Mosquera se mostró muy cercano a Julio César Uribe en uno de sus ejemplos sorprendentes.

'Mousquera' explicaba las diferencias entre las personas "visuales", "auditivas" y "kinésicos": "Mi última hija es auditiva, para que entienda le tengo que hablar, Julinho es kinésico, si quiero venderle una idea o cambiar una conducta o enseñarle algo (con un gesto de abrazo)".

Cuando se le ocurrió la irreverente idea de usar al 'Diamante' para cerrar la explicación: "Yo no lo puedo agarrar a Jorge Soto, el no es kinésico, no le gusta mucho (que lo toquen), yo con él (se dirige a Uribe) me beso porque los dos somos kinésicos, nos besamos... en la boca algún día". Desatando una rueda de risas que parecían sin fin.

EL DATO:

Roberto Mosquera una vez destituido en noviembre de 2017 de Club Deportivo Jorge Wilstermann, fue contratado por el Royal Pari Fútbol Club en abril de 2018.