Alexander Callens fue elegido el mejor jugador del New York City en el mes de septiembre

¡Orgullo peruano! El zaguero del New York City, Alexander Callens, fue elegido el Jugador del Mes de Etihad Airways, premio mensual logró gracias a las votaciones de los hinchas del club norteamericano. Compitió con sus compañeros: Ronald Matarrita, Maxi Morales y Alex Ring: el peruano obtuvo el 45% de la aprobación.

Una vez recibida la noticia, Callens - mediante su cuenta oficial de Twitter - agradeció a los que votaron por él y señaló que seguirá esforzándose para su bienestar y el de su club. "Muchas gracias a todos los que votaron por mi , ahora a seguir trabajando!", exclamó.

Muchas gracias a todos los q votaron por mi , ahora a seguir trabajando! // Thanks so much to those who voted for me. Now we keep working!!! 💪🏽⚽️😉 #nycfcironman #nyc pic.twitter.com/3KXei86Sjr