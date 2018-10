Gary Medel sobre participación de Perú en el Mundial de Rusia: "si ganaba me daba igual" [VIDEO]

El defensor de la selección de Chile, Gary Medel, calificó de 'dinámico' el juego que muestra el combinado nacional. Añadió que estudiarán las virtudes de la plantilla que dirige Ricardo Gareca, sin embargo, se enfocó en las cualidades de Luis Advíncula y Christian Cueva.

"Clásico, sí. Todos los rivales son iguales, creo que (Perú) es un equipo muy dinámico, muy rápido. Tienen esa explosividad que lo manejan dentro del campo. Tenemos que analizar el equipo completo. Tienen ese lateral derecho (Advíncula) que es rapidísimo como Cueva que tiene una gran habilidad. La verdad hay que analizar el equipo completo", señaló en rueda de prensa.

No obstante, el 'Pitbull', fiel a su estilo, se mostró picante cuando fue consultado sobre la participación de la selección peruana en el Mundial de Rusia 2018: la 'Bicolor' eliminó al conjunto de la Estrella Solitaria de la clasificación al certamen por diferencia de goles.

"Bueno, la verdad que no. Yo he hinchado siempre por Chile. Ni para bien ni mal. No sé como explicarte o decirte que si ganaba me daba igual, pero no tengo nada en contra de ellos".

Finalmente, resaltó el trabajo silencioso que ha realizado el 'Tigre' e hizo una comparativa desde el inicio de las Eliminatorias hasta el término de la misma.

"Han cambiado bastante (la selección peruana). Al principio de las eliminatorias, cuando empezó para el Mundial de Rusia, era un rival no tan menor pero que se fue ganando el espacio humildemente trabajando calladitos y creo que lo hicieron super bien, y al final se ganaron ese respeto que merece hoy en día. Me gusta bastante (como juega Perú). Es un equipo muy dinámico. Creo que el entrenador hizo un gran equipo".

EL DATO

Gary Medel ha anotado dos goesl a la selección peruana: el primero fue en el proceso rumbo a Brasil 2014 en Santiago por la tercera fecha de las Eliminatorias, en donde perdimos por 4-2, mientras que el segundo fue en un amistoso en realizado en Valparaíso, donde caímos por 3-0.