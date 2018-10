Universitario confirmó que las entradas para Norte y Oriente se agotaron

Este sábado desde las 8 de la noche, Universitario y Unión Comercio se enfrentarán en un partido reprogramado en el Estadio Nacional, correspondiente a la jornada 5 del Torneo Clausura. Para ello, el club merengue informó que la venta de entradas va por muy buen camino.

Por lo pronto, Universitario confirmó que la venta de entradas para la tribuna Norte y Oriente están totalmente agotadas. Mientras tanto, los boletos para el sector Occidente continúan a la venta mediante web y en las próximas horas se darán a conocer el precio para Sur.

“En las próximas horas el Club saldrá a la venta con la tribuna sur dado que ya hemos cumplido con la sanción impuesta por la Comisión Nacional de Lucha Contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos”, comunicó el Club Universitario de Deportes mediante sus redes sociales.

Eso si, el club merengue dejó un mensaje importante a sus hinchas para no volver a ser sancionados por la Comisión contra la Violencia. “Invocamos a toda nuestra hinchada a no incurrir en actos violentos y demostrar que no solo es la mejor, sino que se comportará a la altura de esta gran fiesta de fútbol”

DATO:

El próximo partido de Universitario será de visita contra Deportivo Binacional. Duelo se disputará el próximo sábado 20 de octubre.