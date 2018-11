Arquímedes Figuera aceptó la derrota ante Alianza Lima

Arquímedes Figuera es una de las figuras que tiene Universitario de Deportes en el mediocampo. Ha sido fundamental en la marca para la seguidilla de partidos que ha venido afrontando el conjunto dirigido por Nicolás Córdova, pero no pudo evitar la caída de su equipo en el Clásico del fútbol peruano ante Alianza Lima, que le dio vuelta al marcador.

En declaraciones post partido, el volante venezolano atendió a las cámaras de Gol Perú y aseguró que fue un error del equipo merengue tirarse atrás. Esto fue aprovechado por el equipo de La Victoria y logró darle vuelta a un marcador que se abrió con un tanto de Alberto Quintero apenas a los trece segundos de haber iniciado el compromiso.

"Creo que nos tiramos un poco atrás, ellos tomaron la iniciativa y nos fue mal a nosotros. Fue muy diferente el segundo tiempo al primero. Se luchó hasta el final, pero no se pudo", fueron las primeras palabras de Arquímedes Figuera sobre la derrota de Universitario ante Alianza Lima la última noche del sábado en el Estadio Alejandro Villanueva Martínez.

Además, también confesó que el estado físico de los merengues no fue el mejor debido a la seguidilla de partidos y que no pudieron hacer lo mismo que en el primer tiempo en la etapa complementaria. "No sé si fue por algo físico, pero realmente nos costó mucho. Ellos manejaron el partido en la segunda mitad. El primer tiempo fue bastante distinto y no pudimos seguir haciendo ese juego en el segundo".