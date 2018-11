Carlos Galván: "Hace 15 días dejé Sport Rosario"

Todo parece consumado para Sport Rosario. La estancia en Primera División para el conjunto de Nicrupampa - fundado el 4 de octubre de 1965 - estaría por terminarse: una nueva derrota acumuló en calidad de visita ante Unión Comercio.

Último en el Torneo Clausura (5 puntos en 13 encuentros) y penúltimos en el Acumulado, la situación del representante de la región de Ancash es más que complicada. La crisis institucional así como las complicaciones financieras acabaron con el proyecto ideado a inicios de año.

La llegada de la dupla técnica - para reemplazar a Fernando Nogara - compuesta por Rainer Torres y Carlos Galván, hacían suponer nuevos aires para el 'Canalla de los Andes', sin embargo, los problemas continuaron y el último de los mencionados decidió dar un paso al costado.

Respondiendo a la gente . Que por motivos personales hace 15 días que deje de estar en Sport Rosario. — CARLOS GALVAN 🇦🇷🇵🇾🇧🇷🇵🇪 (@negrogalvan73) 8 de noviembre de 2018

"Respondiendo a la gente. Que por motivos personales hace 15 días que dejé de estar en Sport Rosario", escribió el 'Negro' a trvés de su cuenta oficial de Twitter.

"El equipo es lo primero. No prometas títulos, sólo trabajo. Acepta consejos, pero no imposiciones. Al jugar se le habla a la cara. Si algo no funciona, cambia la forma pero no la finalidad. Y siempre decidas lo que decidas, decide tú, al menos, tendrás la conciencia tranquila", añadió.

EL DATO

Carlos Galván dirigió a UTC, Serrato Pacasmayo, Los Caimanes y Sport Loreto.