Gustavo Tempone se confiesa a LÍBERO

José Varela

Hizo delirar a sus innumerables hinchas —en los años finales de la década de los 90— con su descomunal zurda, fue además parte de la historia de nueve clubes del fútbol peruano y ahora está de regreso para escribir la segunda parte de sus memorias aunque desde otra parte del campo. Gustavo Tempone, recordado también por su paso por la selección nacional tras nacionalizarse, quiere impulsar su carrera como entrenador y su punto de partida podría ser el Perú que tanto le dio.

Cuéntanos en resumen lo que viviste en estos años que perdimos tu rastro...

Me separé de mi primera esposa; vivo en Mar del Plata, Argentina, y tengo un salón de eventos en mi casa de campo, donde también crío ganado.

¿Fue una buena decisión retirarte en Vallejo en el 2004?

Del fútbol me alejé renegado porque fue a consecuencia de las lesiones. Artrosis en ambas rodillas y un problema en el tobillo izquierdo hicieron que dejara de jugar a los 33 años.

¿Y desde cuándo eres técnico?

Hace cuatro años. Un ex compañero de San Lorenzo, que hoy dirige a Quilmes de Mar del Plata, me pidió colaborar con él y así me inicié en esta carrera de locos.

Tu presente —digamos que estás “quemando” etapas— es el fútbol amateur, ¿cierto?

Sí, pero me encantaría dar el salto al ámbito profesional.

¿Aquí en el Perú?

¿Y por qué no? Estuve aquí doce años como jugador, la gente me trató excelente, me nacionalicé y jugué por la selección. Sería magnífico.

¿Argentina es un mercado muy cerrado para quienes se inician como entrenadores?

No es imposible. Tendría que mudarme a Buenos Aires y empezar la carrera ahí. Veremos qué pasa.

¿Estás graduado?

Hice el curso aquí en el Perú durante mi etapa en Alianza. Y en Argentina hace dos años me recibí de entrenador en ATFA (Asociación de Técnicos de Fútbol Argentino).

¿Tienes preferencia por algún club peruano para iniciar tu carrera como entrenador?

Si me preguntas, ¿vienes a dirigir a Sport Boys? Yo encantado. Sport Boys es mi casa. Jugué dos años y medio y ahí me llamaron a la selección.

¿Y cuál es tu propuesta: el fútbol bien jugado o el que prioriza el resultado?

Me gusta el fútbol bien jugado. Mis equipos se apoderan de la pelota, dominan el juego, no se tiran atrás y ante cualquier rival, sea de local o visita, apuntamos a ser protagonistas. Juego con enganche y uso los sistemas 4-4-2, 4-3-2-1 o 4-3-3, según el rival.

¿Y tienes el modelo de algún entrenador que te marcó en tu etapa como futbolista?

Julio César Uribe. Sabe mucho. Y Miguel Arrué, un detallista. Él pasaba por la casa a eso de las seis de la tarde para ver si necesitabas algo. Lo hacía con todos.

¿La discusión que tuviste con Sergio Markarián te dejó enseñanzas?

A veces, cuando eres más chico, el temperamento te lleva a cometer errores. Todo eso